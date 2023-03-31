圤智雨（左）與性感教主雪碧（中）發言讓派翠克招架不住。（Up直播提供）

圤智雨（左）攜手雪碧大談AV淺規則。（Up直播提供）

前AV導演圤智雨近期因操作炒飯妹爆紅而話題不斷，舊愛性感教主雪碧（方祺媛）也因開嗆炒飯妹而引發不小風波，2人昨日一同登上了辛辣直播節目《藝外爆紅》，引發一連串的唇槍舌戰，除了不斷爆料AV界各式亂象外，也直接爆料雪碧被開價陪睡的過程，甚至不小心講出聽過某位H字母開頭的外籍歌手私約女優的八卦，讓主持人派翠克冷汗直流，此次的同框開嗆也吸引破萬人次在線觀看。

圤智雨、雪碧自10多年前分手後便鮮少同台，這次同框火藥味十足，雪碧笑稱圤智雨是自己恐怖的回憶，2人其實以前時常打架，但分開後也沒有到鬧翻，還是很常見面跟合作，主持人派翠克也大膽提問，過了這麼久有沒有可能有復合機會？雪碧則是直接嗆辣回應：「不可能！」

隨後圤智雨爆料雪碧以前被開價30萬陪睡的事情，逼得雪碧反擊笑稱：「現在已經漲價了，最高的一次喊到300萬港幣。」如此高的價碼也讓網友們紛紛留言不賺可惜，講開了雪碧接著也補充說明常常被開價其實是因為很多無良的經紀人都冒用自己的照片跟資料，才讓大家誤會有在接。

節目第2段圤智雨則祭出爆料AV界的八卦來應戰，開頭就講到自己會引退是因為有職業傷害，直指影片拍久了對於性事方面會變得無感，好險自己現在已恢復正常，隨後講到拍攝現場至少都有超過10名的男性工作人員，讓男優的持久度備受考驗，他們其實都有吃壯陽藥幫助持久。

當初拍攝《華根初上》時，鄧佳華也有吞了1顆半的威而鋼，平均算下來一部片需要持久45分，而且當初在試鏡時就會需要在所有的面試官前面硬挺堅持15分鐘以上，且現場並無任何扶助的色情書刊或影片單純靠著身體的實力，才有機會成為AV男優，讓網友們嘖嘖稱奇。

嗆辣敢講的2人，在節目中的發言已讓派翠克數次崩潰大喊自己什麼都沒聽到，沒想到話才剛講完就又聊到了約炮話題，圤智雨直接爆料聽過某位H字母開頭的外籍歌手約炮AV女優的八卦，並表示雖然自己確實看過私訊對話，但現在網路發達的時代也有可能是造假，嚇得派翠克冷汗直流。

雪碧則是表示雖然自己沒有直接約炮過，但若是周湯豪的話或許可以，節目最後以砸下700萬重金整形的雪碧，也大方的與大家分享近期剛做完的額頭與法令紋手術，讓網友們直呼勇敢；而下集來賓則將請到同樣敢講的趙正平（趙哥）上節目。