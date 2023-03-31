高雄特殊教育學校31日歡度兒童節，在學校內設置「促進健康5關卡」，讓特教學生挑戰視力、口腔保健、傳染病防治與性別平等教育、均衡營養與體適能等活動；高市教育局長謝文斌親自帶領學生一起挑戰關卡，也邀請特教生與家長們於4月1日起參加高雄市每天不同的兒童節活動。

高雄特殊教育學校在學校的活動中心內、8字型跑道周邊，設置了5道關卡，關卡目標則是促進學生健康為首要，分別是「兔子愛玩樂」視力保健、「兔子愛健康」口腔保健與傳染病防治、「兔子愛大家」性別平等教育及愛滋防治、「兔子愛營養」均衡營養以及「兔子愛運動」增強體適能等5個關卡為主要學習目標。

謝文斌表示，高雄特校教師透過闖關活動，融入重要課程學習目標教學設計，讓學生從遊戲中開心學習生活重要知識，符應課綱素養精神。透過教師適性活動設計讓學生進行闖關，學生也能於活動中習得重要生活知識，寓教於樂。

高雄市也特別推出歡慶兒童節活動，在「衛武營」與「壽山動物園」展開雙主場的兒童節系列活動，內容包含紙風車劇團、YOYO家族、氣墊遊樂設施、文創美食市集、街頭藝人表演與高雄熊見面會、壽山動物園12歲以下兒童免費等歡慶活動。

其中衛武營都會公園分別於4月1日上午10時舉辦YOYO家族見面會、11時有野餐闖關嘉年華、4月2日下午3時YOYO家族見面會，4月3日晚上7時衛武營榕園廣場紙風車劇團「雞城故事」與4月4日至5日下午3時衛武營都會公園滑步車體驗等。