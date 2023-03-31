家庭主婦、25歲以上失業族群注意！近年來，國內受到新冠肺炎疫情、物價上漲影響，為強化經濟、社會韌性，衛福部下月起補助國民年金半數自付額，至今年12月止，扣除原本就全額補助的低收入戶、重度身障者，預計將有268萬人受惠，其中237.7萬人每月少付593元、9.4萬人每月少付444元、20.9萬人每月少付296元，在2025年10月底前繳納都可受惠。

行政院長陳建仁今年2月宣布補助50％國民年金自付額，政府投入的預算共70億元，實施時間自今年4月至12月止。根據社保司估算，國內截至去年10月，被保險人總數為283萬人，其中有15萬人屬於低收入戶及重度身障者，保費為政府全額補助，剩下的受惠人數計有268萬人。

268萬人中，以一般民眾居多，共237.7萬人，保費計算方式為月投保金額1萬9761元X費率10％X自付比例60％，保費為1186元，政府補助一半後，只需負擔594元；

另外，所得未達最低生活費2倍者及輕度身障者，自付比例為45％，每月保費889元，政府補助後，需負擔444元，這群民眾共9.4萬人；至於中低收入戶、所得未達最低生活費1.5倍者及中度身障者，自付比例30％，每月保費593元，補助後只需負擔296元，這群民眾合計有20.9萬人；

社保司長商東福表示，50％國民年金自付額的補助自今年4月開始實施至今年底，被保險人在2025年10月底前繳納，都可享有優惠。投保國民年金者，可享有生育、死亡、喪葬等給付，在沒有其他保險的保障下，如出現事故，可以透過國保承接起來，鼓勵被保險人準時繳費。目前國民年金收繳率為40.73％，希望透過補助措施，提高至5成以上。