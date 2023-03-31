新北市長侯友宜是藍營2024呼聲最高人選，新北市議會儼然成總統選舉戰場！民進黨團今上午10時在議會開記者會要求侯友宜顧好市政，國民黨團10時30分也在隔壁舉行記者會，痛批蔡政府執政下缺藥、缺蛋、電價漲，執政不滿意度高達56.1％，綠營地方議員卻只顧攻擊侯友宜，當賴清德2024助選員，激化政治對立根本無益於全民。雙方你來我往，砲火猛烈。

國民黨議會黨團副書記長江怡臻指出，在民進黨的執政下，物價飛漲，就連最基本的民生用品都變稀缺物資，缺蛋、缺藥、缺工，人民活得相當卑微，蔡政府缺的正是領導力，而民進黨執政下，人民根本無法信賴台灣。

國民黨議員黃心華則說，不論是近期的缺蛋，或過去的果菜滯銷，都是一再出現的問題，政府事前缺輔導，事後卻要大家共體時艱，這是政治性的產銷失調。

黃心華也提到，缺蛋問題去年初就曾發生，這是考古題；而國人每年平均食用三百顆蛋，因此蛋的穩定供應是必考題，連已知的考題都可以答錯，可見中央政府的麻木已經到了極致。

呂家愷指出，今年缺藥潮的問題是30年來最嚴重的一波，目前兒科藥、普拿疼、降血脂藥等等，貨量跟不上需求的藥品至少200個，呼籲中央政府要拿出實際行動，過程中更別忘了健保宗旨。

呂家愷也說，今年在調整給付藥價方面共計調整6千多品項，導致在全球市場中我國給付藥價都相對低於其他國家，最終使藥廠退出台灣，或該藥不進口，難道最終還是要人民自付買單嗎？藥要進得來才能作預防，人民買得到藥才能有效治療。

國民黨議員戴湘儀表示，4月1日開始電價又要調漲，新的一波物價恐怕也會跟著上漲，薪水不漲、物價飛漲，人民日子越來越苦，年輕人更是首當其衝，民生問題這麼多，執政黨卻還在玩政治操作，呼籲民進黨議員同仁們別成為黨內棋子，別為政治犧牲了人民。