台灣近期蛋荒嚴重，儘管農委會專案進口10國雞蛋已陸續在各大商店上架，但仍有不少網友抱怨買不到蛋。一份最新4.3萬人的民調顯示，有不少民眾買蛋都不太順利。新北市長侯友宜昨（30）日也在臉書撰文，直言缺蛋會變成巨大隱憂。

侯友宜以「民以食為天，為政者，應以民為天！」為主題，提到他無法想像，現在的台灣連想買盒雞蛋，都得要碰運氣，更遑論許多仰賴雞蛋作為主要食材的小吃及餐飲業者，因缺蛋影響而遭受的嚴重衝擊。侯強調，影響層面絕非吃不吃得到一顆滷蛋或荷包蛋這麼簡單，後續的連鎖效應，才是巨大隱憂。

對於缺蛋的問題，侯友宜指出，看見基層民眾日日為了雞蛋四處奔波，是可忍，孰不可忍！他更是在行政院會中，當面向中央部會首長提出憂慮，雞蛋、雞肉、豬肉等民生必需物資，近期價格皆創下歷史新高，依照中央畜產會產地行情資料顯示，雞蛋較去年同期上漲15%、雞肉上漲10%，豬肉更飆漲了24%。

侯友宜認為，面對這樣的漲幅，試問辛苦的受薪族群誰受得了？民眾痛苦不堪，過日子得勒緊褲帶，但面對每一個正在成長、嗷嗷待哺的孩子，該補充的營養怎麼能夠省？不要說巨額漲幅讓人叫苦連天，就算願意咬牙多花點錢購買也買不到，究竟是誰讓我們過去引以自豪的物產豐饒消失不復？

對於清明節、端午節經常使用到豬肉、蛋黃的粽子，侯友宜也表示，已受到這波物價和短缺潮的影響而漲價，光是雞蛋問題，就拖了一個多月尚未解決，現在就連粽子、焢肉都開始漲價，民眾罵聲連連，「希望中央一定要聽進基層的聲音，盡快拿出效率，對症下藥，就問題的根本來解決！」

而入口網站《Yahoo民調》也在本月27日發起投票，截至今日11點30分，已有超過43400人投票，針對「近期買蛋順利嗎？」的題目，僅僅只有9.2%的民眾認為「非常順利」、表示「還算順利」的網友有24.4%、買蛋「不太順利」的參與者則有24.2%、而稱「非常不順利」則高達29.3%、剩下12.9%為「不知道／沒意見」。

根據上述民調結果，進一步將「不太順利」與「非常不順利」整併，可發現有53.5%的民眾認為買蛋不太順利，而態度偏向買蛋比較順利的只有33.6%，兩者間出現相當明顯的差距。