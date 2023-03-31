全球需求持續疲弱，產業鏈持續調整庫存，等待景氣谷底的去化。台灣經濟研究院31日公布2月台經院製造業景氣調查，顯示國內製造業廠商感受低谷的到來，更多廠商認為當月景氣表現「不再更壞」，推升經營環境面指標表現，製造業蘊釀景氣谷底回升的氣氛。

台經院整體製造業景氣信號值由112年1月的9.64分，增加0.85分至2月之10.49分，惟信號值距離藍燈區間上限的10.5，尚缺一口氣，2月燈號續為代表景氣衰退的藍燈，已連續4個月維持在藍燈。

台經院指出，台經院製造業景氣信號值本（2）月升至10.49分，雖已接近變燈的臨界值，但若排除春節因素，將1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

台經院分析，全球通膨、升息壓力仍在，歐美等經濟體貨幣緊縮期間拉長可能打擊消費需求，讓各國經濟成長仍承壓中，惟中國大解封後，工商活動復工復產推升成長動能。國內製造業雖因去年2月份適逢春節，工作天數少，基期偏低，讓出口、外銷訂單及生產指數等數據減幅明顯較1月份縮小。

台經院提醒，中國大陸經濟復甦已成為全球未來景氣的重要期待。中國產銷活動儼然秩序恢復，PMI重回至擴張區，然從經濟數據來看，1-2月固定資產投資年增5.5％，但港澳台商及外商企業投資仍呈現負成長，顯示國外廠商對中國經商環境存在信心不足問題，且就短期來看，對兩岸科技業交流影響不大，然我國科技產品有逾二成出口至中國，未來後續發展將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其變化。