台灣作為全球高階自行車製造和研發重鎮，中彰投地區上千家業者共同打造獨特的生態系，去年在自行車成車及零組件市場產值超過2,000億元，年增23％，成為全球第二大生產國，其中電動自行車出口亦首度突破100萬台。

旭東除提供自行車數位化生產設備，促進產業鏈降低成本外，近年隨電動自行車興起，帶動新一波成長動能，供應鏈進行設備更新，旭東亦不斷開發數位智能化生產設備，以自動化為導向，結合生產流程物聯網，為客戶量身打造生產線，提升客戶生產效率。

此外，大尺寸面板出貨量及整體市場規模受到總體經濟影響出現下滑，面板廠需嚴格控制稼動率以維持供需平衡，廠商資本支出亦相對謹慎，投資主要集中在既有廠房擴線、升級機台及提升生產效率。旭東因在面板領域深耕已久，是全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，產品具高性價比，受面板市況影響相對輕微。

旭東近年也積極投入半導體設備市場，已有多項設備被半導體廠及封裝測試廠採用，公司的檢、量測機採用光學式設計，檢測項目較市場上泛用設備多3～4個，效率更高，預期將持續帶動半導體業績成長。

整體而言，旭東立足於自行車、面板設備，將關鍵核心技術投入半導體設備開發，將成為公司穩健成長的三支腳，.隨著終端市況逐漸改善、半導體設備開花結果，旭東今年業績審慎樂觀。