日本政府31日表示，將從7月份開始對23種晶片製造設備施加限制。

據路透報導，日本政府31日表示，計畫限制 23 種半導體製造設備的出口，以配合美國遏制中國製造先進晶片能力的措施。

日本貿易和工業部長在一份新聞稿中表示，將對用於晶片製造的六類設備實施出口管制，包括清潔、沉積、光刻和蝕刻等。它沒有將中國指定為這些措施的目標，稱設備製造商將需要為所有地區尋求出口許可。

該部門表示，「我們正在履行我們作為一個技術國家的責任，為國際和平與穩定做出貢獻」，並補充說其目標是阻止先進技術被用於軍事目的。

將於7月生效的出口限制可能會影響到十幾家日本公司生產的設備，例如尼康公司和東京電子。

東京的決定是在美國於去年10月全面限制向中國出口晶片製造工具之後做出的，理由是擔心中國計畫使用先進晶片來增強其軍事實力。然而，華盛頓需要此類設備的其他主要供應商日本和荷蘭加入，才能使這些限制生效。

荷蘭政府本月在致該國議會的一封信中還表示，它計劃限制晶片製造設備的出口。荷蘭公司ASML是先進光刻機的主要供應商。

消息人士早些時候表示，日本和荷蘭在1月份同意加入美國限制向中國出口晶片製造設備的行列，儘管東京從未公開承認達成了一項協定。