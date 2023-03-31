總統府提供

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蔡英文總統美東時間今（30）日晚間，受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」。蔡英文在會中發表演說，強調中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜回應，歷史告訴我們最佳避戰方法就是讓自己更有實力。她也呼籲其他民主國家支持，協助我們參與國際組織。

美國「哈德遜研究所」今晚舉辦「全球領導力獎晚會」，之前傳出將出席的前國務卿蓬佩奧並未到場，與會者包括一向挺台的傳統基金會創辦人佛訥等共有100多位學者及政要。

總統府副祕書長張惇涵會後轉述會議狀況，被問到蓬佩奧為何沒出席？他說，名單都是主辦單位邀請，他不便幫他們做任何的說明，蔡蓬兩人目前也沒有會晤的規畫，至於是否有通話？基於台美雙方的默契，會在適時的時候跟各界來做報告。

美國前國務卿蓬佩奧曾來台參加論壇並專題演講。（資料照／柯宗緯攝）

他說，蔡英文總統今晚自哈德遜研究所董事會主席史登及所長瓦特斯手中，獲頒「全球領導力獎」，該獎項係由「哈德遜研究所」所設立，以表彰對全球作出卓越貢獻，並具超凡遠見、道德勇氣及戰略視野之國際領導人，與該所表揚對美國國家安全有功之「Herman Kahn獎」並列為該所最高榮譽。

張惇涵表示，基於蔡總統任內，以極大的勇氣與決心帶領民主台灣應對脅迫，維護自由開放的印太區域，哈德遜研究所頒贈此獎項給蔡總統，表彰其卓越領導。

蔡英文在獲獎後也發表演說，並與現場與會者進行交流，她在演說中強調五個重點：

第一、哈德遜研究所的這份獎項實際上是向台灣人民致意，縱使面對艱鉅挑戰，台灣人民依然展現堅毅韌性。台灣就是在人民的勇氣與堅持，以及美國友人的支持下，開始了民主轉型，最後終結了長達30多年的戒嚴。今日的台灣與理念相近國家昂首並肩，追求和平、繁榮並捍衛民主。

第二、中國刻意升高緊張情勢，但台灣總是謹慎並冷靜地回應，讓世界看到台灣在兩岸關係中是負責任的那一方。台灣人民期盼和平，但歷史告訴我們最佳的避戰方法就是讓自己更有實力。

第三、台灣近年來與世界民主國家的關係持續成長，然而，台灣仍然持續被排除在聯合國及相關國際組織運作之外。如此不公義的情況不能再繼續下去。台灣需要其他民主國家的支持，協助我們參與國際組織。

第四、不穩定的台海將帶給全球嚴重的經濟及安全風險，因此對各國而言，維護此一區域之和平及穩定顯得格外重要。這不僅意味著我們要強化安全合作，更需要促成一個更為強健、蓬勃的經濟夥伴關係。

第五、台灣充滿韌性，並對民主的力量深信不移，但沒有任何國家能獨力解決21世紀的挑戰或對抗威權主義。我們會持續與美國及理念相近國家合作，證明民主可以獲致成果，並展現臺灣有決心守護我們的生活方式。

媒體詢問與會者是否有提到希望台積電等台灣大廠前往投資等事宜？張惇涵表示，台美經貿合作及相互投資我們都希望能有良好的推進及進展，也希望消除台美貿易一些困難的地方，包括雙重課稅等問題，在會中或多或少也都有提到。