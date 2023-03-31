臉書追蹤「罷免徐巧芯」粉專？ 費鴻泰回應了

國民黨台北市立委初選第七選區（南松山、信義）的「芯費大戰」戰情激烈，而黨部昨決定將採「三七制」，台北市議員徐巧芯不滿，認為是費鴻泰「施壓關說勝利」；對此，費鴻泰今在議場外受訪表示，黨章規定就是「三七制」，如果協調不成，就回黨章規定，這是行之多年的辦法。

費鴻泰受訪指出，黨章規定就是「三七制」，如果協調不成，就回黨章規定是行之多年的辦法，絕對不是今年才這樣處理，4年前他跟現任委員王鴻薇初選、立委賴士葆跟台北市議員徐弘庭初選都是如此，沒有為誰改變或不改變，這都是黨行之多年，可以去問問台北市黨部，回答都是如此。

針對徐巧芯批評他是「偽君子」，費鴻泰說，2024我們有兩個希望，希望總統大選能夠贏，台灣年輕人不要當砲灰，走向戰場，另一個希望就是立法院過半，團結都不一定做得到，不團結一定做不到，也呼籲所有本黨同志，要從愛國、愛黨角度思考，他強調，「競爭對手只有一個人，就是我自己費鴻泰。」

此外，徐巧芯昨貼出「費鴻泰追蹤罷免徐巧芯粉專」照片，大酸這就團結嗎；對此，費鴻泰回應，大家去看看就好，還是在這邊呼籲，共同競爭對手是民進黨是其他政黨不是黨內，最後還是要贏得1月13日的大選；他表示，去看看個人的臉書就好，各位都是知識分子，難道你們沒有用過臉書嗎？謠言止於智者。

另外，費鴻泰兒子昨被爆出罵人被告，費鴻泰表示，此刻談到這個是陰謀論，不雅的話是不得體需要檢討，但走道司法程度就交給司法，5月10日會宣判，此刻炒作這件事情，不知道什麼人有這樣動機，昨天看到他兒子講了什麼話，就交給司法。