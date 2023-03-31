大陸財政部副部長朱忠明表示，當前大陸發展面臨的不確定、難預料的因素比較多，突出對小微企業、個體工商戶的支援，以穩定市場預期、提振市場信心，持續激發市場主體的活力。而在支持科技創新政策上，也提高研發費用加計扣除的比例至100％，提振企業創新信心。

此外，根據大陸財政部最新資料顯示，1-2月，大陸國有及國有控股企業（下稱國有企業）效益企穩回升，實現良好開局。從營業總收入來看，1-2月，國有企業營業總收入122395.2億元（人民幣，下同），同比增長5.0％。從利潤總額來看，1-2月，國有企業利潤總額6505.6億元，同比增長9.9％。

大陸國新辦31日舉辦「優化完善部分階段性稅費優惠政策國務院政策例行吹風會」。朱忠明指出，當前大陸發展面臨的不確定、難預料的因素比較多，小微企業和個體工商戶仍然面臨不少困難。

朱忠明說，3月24日大陸國務院常務會議決定延續實施減征小微企業和個體工商戶的所得稅政策。今年1月，財政部已經會同有關部門明確小規模納稅人增值稅的相關優惠政策。今年支持小微企業和個體工商戶的政策措施。

朱忠明稱，一是優化完善小微企業和個體工商戶的所得稅政策。自2023年1月1日至2024年12月31日，對小微企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25％計入應納稅所得額，按20％的稅率繳納企業所得稅；個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減半徵收個人所得稅。

其次，將小規模納稅人的增值稅徵收率降至1％；對月銷售額10萬元及以下小規模納稅人免增值稅。對生產生活性服務業納稅人分別實施5％、10％的增值稅加計抵減。以上各項政策，將與現行其他支持小微企業和個體工商戶的政策形成合力。

朱忠明表示，下一步，大陸財政部進一步優化政策實施方式，及時研究解決市場主體反映的突出問題，有效紓解小微企業和個體工商戶生產經營的困難，激發市場活力和信心。

此外，在支持科技創新政策上，朱忠明說，近年來，財政部會同相關部門，不斷完善研發費用加計扣除的政策，持續加大了政策的支持力度，主要是三個方面：一是提高研發費用加計扣除的比例。2021年和2022年將製造業企業和科技型中小企業研發費用加計扣除比例分別提高至100％。二是擴大研發費用歸集範圍。三是改革研發費用清繳核算方式。

朱忠明表示，該作法有利於持續激發市場主體的創新活力；另一方面，這個政策作為制度性的安排長期實施，沒有設置實施期限，有利於穩定市場主體的預期，提振企業創新發展的信心。