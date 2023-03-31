徐旭東表示，業者的力量集中，彼此競爭打的越兇、價格越低，當然對消費者是好的，且從另外一個角度講來講，更需要想考慮到的是後面，再過2~3年後，產業架構是否具有效率，他更直言，「不客氣的講、台灣三家業者都太多」，回歸本質畢竟台灣只有2300多萬人口。

徐旭東說，相信電信業回歸三雄之後，一定會更有競爭力，該競爭力不單單只是價格，更重要得是品質會更有競爭力，對消費者一定是好得，他也談到，未來三家競爭態勢轉趨更激烈，成本勢必會提高，所以控制成本當然也很重要。

台灣大(3045)整併台灣之星，NCC(國家通訊委員會)限期要在明年6月30日前繳回車額頻譜，日前台灣大總經理林之晨公開表示，目前很難回答是否來得及在2024年6月30日前完成網路整併，對此，今日遠傳總經理井琪表示，網路整併現在要看公平會得速度，一但公平會通過，就可以開始進行網路整併得作業，若未來1~2個月通過，大家就可以開始作業，現在看起來應該沒有問題，且現在台灣之星總經理又是之前台灣大的「故人」，雙方合作應該不是問題。以遠傳得角度來說， 當然是期望整併可以產生綜效，大家一起賺錢。

而井琪口中所謂的故人，指的就是台灣之星現任總經理揭朝華，揭朝華過去曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大技術長、中嘉數位執行長等職務。業界也解讀，頂新集團找上揭朝華接任台灣之星總經理，有技術背景、且曾任職台灣大的揭朝華將更有利台灣之星與台灣大之間的溝通，並推動台台併網路對接等業務。