六福村狒狒脫逃事件仍未落幕，林務局31日邀集相關單位專家前往六福村狒狒飼養場域勘查，尋找可能漏洞與缺失，此次也邀請農業科技研究院AI專家陳正文參與，評估如何在廣闊區域中清點群養狒狒，並建立可用的AI辨識模型。林務局野生物保育科長鄭伊娟也針對六福村無法嚴格掌握數量，會同新竹縣府解決問題，並落實賦予六福村在動物管理上的責任。

六福村狒狒開心享用美食。(邱立雅攝）

針對圍捕狒狒引發爭議，林務局已發函要求桃園市府及新竹縣府提交案件始末報告，作為未來檢討策進的案例，除了新竹縣府已對六福村管理保育類野生動物失當依法開罰，林務局也可評估向六福村求償連日以來的圍捕費用。

31日林務局邀請台北市立動物園專家、學者以及農科院專家等共同前往狒狒區勘查周圍環境，並在稍後會議中討論如何確實清點狒狒數量以及加強防護避免狒狒再逃脫，並探討符合動物福利模式。

林務局野生物保育科長鄭伊娟（中）說明31日勘查狀況。（邱立雅攝）

鄭伊娟指出，此行主要為雙方有更密切的討論以及聽取園方說明，學者專家將給予專業角度建議，希望園區平常監控可透過科技處理方式，精確清點狒狒數量，也將針對保育類動物，一步一步建立起管理機制，也不只在六福村，包括全台公私立動物園，首先以靈長類動物為優先，因為活動力及靈活度較大，脫逃機會可能較多。

至於未來有否可能將狒狒全數植入晶片？鄭伊娟解釋，會後續找獸醫專家研議，由於六福村狒狒為放養狀態，根據新竹縣政府資料顯示，並沒有全數結紮，要把每一隻都抓來植入晶片，有許多面向需考量，目前初步邀請AI專家檢視場域，回去後才能做精細評估。