前總統馬英九日前赴中國展開為期12天的「祭祖」行程，在昨日大讚中國大陸防疫有成，稱是對人類的貢獻，並認為我國政府處理包機給他們造成麻煩。對此，行政院長陳建仁直言，馬英九的講法讓人無法理解，且有何科學根據？

陳建仁上午赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢，他受訪時指出，新冠肺炎從武漢爆發以後，引起了全世界重大的危機，包括經濟上的衰退，還有超過600萬人以上的死亡，「這才是事實」，所以中國引起武漢肺炎無法控制，以至於擴散到全球，這事實是大家公認的，甚至大家現在還在追究，到底它發生的來源是否在武漢的實驗室。

陳建仁直言，「馬英九講法讓我無法理解」；馬所說這些話，他沒有辦法完全從事實上來理解這樣的講法，到底有什麼樣的科學根據。他並批馬屈從、附和中國。

對於馬英九昨晚在湖北會見國台辦主任宋濤，數度重申「九二共識」。陳建仁表示，馬英九昨天確實講好多次九二共識，但中國已經定調是一個中國一國兩制，因此這樣的說法，台灣人民不能接受。

陳建仁強調，希望馬英九了解台灣人民理念－台灣是主權獨立國家，未來兩岸交流時應立基於和平民主、對等對話方式進行，才符合人民盼望。