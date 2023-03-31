UNREAL CATCH HUNTER RENFROE pic.twitter.com/dTchoZljv7 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 31, 2023

二刀流好手大谷翔平擔任天使開幕戰先發投手兼第3棒指定打擊，得到隊友精采守備支援，此戰擔任右外野手的新同學瑞福洛（Hunter Renfroe），上演一次不可思議的「不看球」接殺美技，投手丘上的大谷翔平高舉著雙手，不敢相信眼前所發生的一切。

5局下運動家打者彼德生（Jace Peterson）瞄準大谷翔平紅中速球，敲出右外野深遠飛球，瑞福洛一開始背對著球往後跑，無法掌握球的落點，眼看小白球即將越過他之際，瑞福洛此時將左手往上一擺，球竟然硬生生落入他的手套，完成一記精彩絕倫的「No Look Catch」，也幫助大谷翔平沒收一支長打。

天使5局上靠著捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）帶有打點安打，暫時以1比0領先，投手丘上的大谷翔平延續經典賽的強勢表現，先發6局雖然投出3次保送，不過只被敲出2支安打，狂飆10次三振，暫時是勝投候選人，大谷也成為自梅瑟史密斯（Andy Messersmith）、萊恩（Nolan Ryan）及韋佛（Jered Weaver）後，第4位能在開幕戰投出雙位數三振的天使投手，

打擊部分到6局結束為止，大谷翔平目前3打數敲出1安，被三振2次。