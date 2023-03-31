台北市長蔣萬安宣布2024年元旦起恢復YouBike前30分鐘免費政策，遭台北市前市長柯文哲在臉書上批評，全部免費會讓市庫支出至少增加1倍，一年上看五億，北市要討好選民大撒幣，對綠色運輸推廣沒好處。對此，蔣萬安表示，前30分鐘免費是為鼓勵大家騎Youbike節能減碳，碰到問題就要克服，不能因噎廢食。

台北市前市長柯文哲在臉書上提到，他擔任台北市長時取消Youbike前30分鐘免費，改為前30分鐘收5元、市府補助5元，是因Youbike設置的目的是推廣綠色運輸，他也直言，市庫不是用之不竭的聚寶盆，當蔣萬安宣布明年一月起，台北要恢復Youbike 前30分鐘免費時，就必須問 「錢從哪裡來」？

柯文哲指出，若全部免費，許多人會把Youbike當運動休閒器材，讓需要Youbike通勤的人一車難求，無法達成促進綠色運輸的目的，還提高維修成本，全部免費也讓市庫支出至少增加1倍，一年上看五億。柯也怒批，新北、高雄市都已取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣，走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。

蔣萬安31日受訪表示，最終目標是讓台北達到低碳永續，所以前30分鐘免費是為鼓勵大家騎乘Youbike來達到節能減碳，至於民眾擔心無車可借，或無停車處可還，蔣則表示，碰到問題就要克服，不能因噎廢食，會透過數據分析，做更有效率配置，像某些站點車很多，就會來調配。

台北市政府副發言人徐政璿指出，台北市稅收秉持財政紀律適度還債，沒有大撒幣問題，至於Youbike全民前30分鐘免費計畫，交通局已規畫於今年上半年小規模增加1780輛車，減緩無車可借問題，交通局也與資訊局合作，透過大數據分析，優化調度量能。

徐政璿也說，明年1月政策上路後，除鼓勵既有族群增加使用次數外，將再吸引如購物、休閒、運動等族群，擴大綠色運輸使用率，預計每年新增受惠人次超過2700萬次。

徐政璿表示，現行公車捷運雙向轉乘YouBike及持定期票者，已享前30分鐘免費，並占總租借旅次5成，每年補貼預算推估僅由2.23億元增至3.7億，非外界質疑的5億，且也預估每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量，符合邁進低碳城市目標。