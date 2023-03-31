燁聯這項盤價，內銷價格部份，304不銹鋼品每公噸調降3,500元，430產品每公噸降1,000元，316L產品附價每公噸降9,000元。外銷價格部份，304產品每公噸降120美元，430產品每公噸降30美元，316L產品附價每公噸降150美元。

連二跌 豐興廢鋼每公噸降300元
豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降200～300元
《電纜股》華新4月調降部分不銹鋼內銷價格　
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