燁聯這項盤價，內銷價格部份，304不銹鋼品每公噸調降3,500元，430產品每公噸降1,000元，316L產品附價每公噸降9,000元。外銷價格部份，304產品每公噸降120美元，430產品每公噸降30美元，316L產品附價每公噸降150美元。
燁聯調降4月盤價 304產品每公噸降新台幣3500元
受到歐美金融事件與部份原料向下修正影響，燁聯（9957）31日宣布，調降4月份盤價，其中內銷價每公噸降1,000～9,000元；外銷價每公噸降30～150美元。
受到歐美金融事件與部份原料向下修正影響，燁聯（9957）31日宣布，調降4月份盤價，其中內銷價每公噸降1,000～9,000元；外銷價每公噸降30～150美元。
燁聯這項盤價，內銷價格部份，304不銹鋼品每公噸調降3,500元，430產品每公噸降1,000元，316L產品附價每公噸降9,000元。外銷價格部份，304產品每公噸降120美元，430產品每公噸降30美元，316L產品附價每公噸降150美元。
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