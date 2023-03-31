當前的科學證據都不斷呼籲，人類應該快速、深度的減碳，台灣政府也在一年前提出2050淨零路徑與策略。中央研究院環境變遷研究中心發表「淨零之路－臺灣深度減碳」研究專書，建議應提出更積極的淨零路徑，並把握關鍵的淨零契機。

中央研究院院士王寳貫表示，到近年氣候變遷已經轉變成氣候危機，將升溫限制在攝氏1.5度，避免不可逆轉的極端風險，是國際共同的目標。甚至聯合國已經開始呼籲，已開發國家應負擔更快速減碳的責任，在2040年達到淨零。王寳貫表示台灣雖非聯合國的成員，但作為全球前20大的經濟體，有義務履行減碳的道德責任。

王寳貫呼籲，要做到2050年淨零排放，只有減碳不夠，必須要徹底、強力的減碳及除碳。強力的減碳政策是台灣能源轉型的契機，也是台灣能在未來國際經濟板塊有堅強立足點的基礎。這不只是政府與企業的責任，更需要所有人共同轉向節省能源、減少資源浪費達成社會轉型，這是我們這個最後有能力償還碳債的世代的責任。

中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基認為，要達成淨零碳排需要不同政策工具的相互搭配，較常聽到的是各種對「壞財」課稅以提供減量誘因，並用來鼓勵如還稅於民、除碳基金等「好事」。

蕭代基提及，台灣雖已經將碳費納入《氣候變遷因應法》，但相對於國際的碳價格來看，台灣受到碳費收入只能用於減碳與調適用途的法律限制，碳費費率將低至減量誘因不足，只足以讓環保署取得相關預算收入。

本書應用總體計量經濟模型評估淨零排放路徑與策略，發現透過合適的政策工具組合與治理制度，台灣是有能力採用更積極的淨零路徑與策略，在達成2050淨零排放的同時，提高綠色經濟的競爭力，達到環境、環境與社會三贏的目標。