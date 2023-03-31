總統蔡英文率團出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉展開「民主夥伴共榮之旅」，並在下周於美國加州會晤眾議院議長麥卡錫，大陸放話會堅決回擊。對此，行政院長陳建仁直言，台灣是民主國家，有權利走向世界，呼籲中國大陸不要藉端挑釁。

中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，如果蔡英文與麥卡錫接觸，是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，中國對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。

陳建仁表示，台灣是一個民主的國家，我們有權利走向世界，跟世界上所有自由、民主的人士來做交流，我想這是大家所認知的，而且是理所當然的事情。

陳建仁強調，他希望中國不要借端挑釁，這是不必要的；更重要的，他也在這裡呼籲，中國應該要減少單方面破壞和平穩定的現實，確保區域的安全。中國的威權擴張，實際上會造成不必要的困擾，所以我們在這裡再次呼籲，希望中國能夠減少借端挑釁的作為。