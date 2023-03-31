位在高雄旗津的高雄燈塔於西元1883年設置，經過交通部航港局推動活化再利用，去9月正式開放參觀，台灣首座開放夜間參觀的燈塔。航港局說，從今年4月1日起，高雄燈塔每日均開放參觀，開放時間為上午10點至晚間9點，歡迎遊客到訪。

交通部航港局積極推廣燈塔文化及觀光，位於旗津區旗後山頂的高雄燈塔，登高遠望，將市區景觀一覽無遺，繼去年9月初開放高雄燈塔夜間參觀並與民間業者公私協力合作以來，成功打造高雄燈塔漫步輕食創新模式，獲得各界廣大迴響，開放至今吸引超過20萬人次造訪，假日單日平均約有3000人次參觀，並獲選為2022年全台美拍景點前10名。

為符合參訪遊客期待，並配合行政院《制定疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》加速擴大吸引國際觀光客，成為國際郵輪旅客必訪景點，取消原有周一休園，改為每日均開放入園，開放時間為上午10點至晚間9點。

即將迎來清明連續假期，航港局歡迎民眾可到全台唯一夜間開放的高雄燈塔，喝杯咖啡俯瞰高雄港夜景，享受燈塔漫步輕食的文化新體驗。