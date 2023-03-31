明天開始就是為期5天的清明連假（4月1日至5日），公路總局已先預測省道易壅塞路段及時段，包含台61線西濱快速公路及台9線蘇花路廊等東、西部主要幹線，及台9線南迴公路、台1線水底寮路段等地區聯絡道路，熱門觀光景點路段則包含台2線、台2乙線淡水路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等，以及銜接高速公路等路段。

公路總局表示，台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹線，易壅塞路段是鳳鼻路段、竹南路段及中彰大橋路段，預估南下車流尖峰時段是3月31日下午至晚間、4月1日上午10時至12時，北上車流是4月4日及4月5日下午時段；另台61線111.2公里處白沙屯路段上周（23日）發生槽車自撞事故，該路段北溪橋南下線外側車道將維持封閉，行經該路段仍須減速慢行，並依循交維設施行駛。台9線蘇花路廊是東部地區主要幹線，預估南下車流尖峰時段是4月1日凌晨3時至下午9時，北上是4月3日下午時段、4月4日上午8時至深夜、4月5日上午8時至下午6時。

另依據國人清明節掃墓祭祖習慣，通常會在連假最後2天（4月4日至4月5日上午）前往墓園或寶塔祭拜，部分墓園及省道易壅塞路段有重疊情形，如北部地區的貢寮區第九公墓鄰接台2線福隆路段、台3線大溪至慈湖路段則行經多處大溪周邊墓園及寶塔；中部地區的南投縣魚池鄉第十二公墓鄰近台21線日月潭路段；南部地區則有高雄市鳳山區拷潭公墓鄰近台88線五甲至鳳山路段；以及東部地區有宜蘭縣蘇澳第六公墓鄰近台9丁線東澳路段、花蓮鄉秀林鄉崇德公墓鄰近台9線崇德路段等。

全線國道客運截至3月29日預售21％（西部24％，東部9％），尚餘許多空位，民眾可多加利用。全國87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠，搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車享一段票或基本里程免費優惠 ；另東部區域亦提供「在地有腳租賃優惠」及「四人同行一人免費」等措施（需擇一使用）。詳見公路總局網站http://www.thb.gov.tw。