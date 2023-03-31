淡水警分局日前盤查違規停車意外發現55歲蘇姓通緝犯，蘇男謊報身分遭警方打臉後，裝病還趁機逃跑，卻被警員飛撲制伏，過程中蘇男與警方均有擦傷。經警方詳查後發現，蘇男是背有犯護照條例及詐欺罪2條通緝的通緝犯，目前全案警詢後依法解送歸案。

淡水警分局中山路派出所警員石永軒、吳聿倫在28日晚上9點，於長興街盤查紅線違停違規車輛時，發現蘇男的車在一條狹窄巷弄中違停，警方上前取締、盤查時，蘇男假意配合並提供錯誤身份證號。證號第一碼竟是女性性別，姓名也查無資料。

面對警方的進一步詢問，蘇男突然蹲下裝病，嘴裡不斷喊着身體不舒服，要求救護車送醫，實則暗中伺機逃跑。不過警方早有準備，蘇男尚未跑出百米就被飛撲制伏。過程中，蘇男因跌倒造成左膝蓋受傷、臉部擦傷，警員石永軒手及膝蓋也有擦傷。

見支援警力陸續抵達，蘇男只好如實交代自己的正確身分資料，經調查，蘇男身上竟背有兩條通緝，由新北地院發布的護照條例(執行1年5個月)及彰化地檢署發布的詐欺(執行2年)。警方當場將蘇男上銬逮捕並戒護送醫，隨後依法解送歸案。

淡水警分局表示，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。