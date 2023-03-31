蘋果宣布2023年「全球開發者大會」（WWDC）將於美國時間6月5日（台灣時間6月6日）開幕。媒體報導，該消費電子巨頭已經向公司高層展示了此款MR頭戴裝置，蘋果極可能在今年的WWDC大會上發表這個備受矚目、具里程碑意義的新產品，以及其採用的作業系統xrOS。

但郭明錤表示，為了實現量產在部份硬體規格上做出妥協、經濟低迷恐影響需求，以及MR頭戴裝置價格偏高等因素，使蘋果其實沒有非常期待此款MR頭戴裝置的發布會能重現一鳴驚人的「iPhone時刻」，所以該產品組裝量產的時程已經再延後1至2個月，也就是延到第三季中後期。這表示此款MR頭顯可能趕不上6月初的WWDC。且由於量產時間延後，蘋果MR裝置今年的出貨量可能落在20萬～30萬部，遠低於市場普遍預期的超過50萬部。

郭明錤預估蘋果此款新產品的售價可能介於3000～4000美元，也可能更高。