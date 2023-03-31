亞翔2022年合併營收357.38億元、年增達50.46％，歸屬母公司稅後淨利9.99億元、年增達近2.11倍，全數改寫新高，每股盈餘4.43元則創近15年高點。董事會決議擬配息3.5元、為近15年高點，以昨日收盤價46.35元計算，現金殖利率達約7.55％。

受惠專案工程進入施工高峰期，亞翔2023年2月自結合併營收29.88億元，月增達27.44％、年增達59.03％。累計前2月合併營收53.33億元、年增11.92％，為僅次於2016年的同期次高。

亞翔先前法說時表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。

而晶圓代工大廠聯電去年初宣布興建新加坡Fab 12i P3新廠，提供22及28奈米製程，總投資金額50億美元，首期月產能規畫為3萬片晶圓，預計2024年底開始量產。30日公告將以13.95億元委託亞翔興建，合計亞翔今年以來已取得聯電廠務訂單達200.16億元。