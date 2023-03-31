據悉，日本政府這次將管制製造晶片的6類機具，層面包括清洗、氣相沉積、微影以及蝕刻。日本強調，此政策並沒有針對中國大陸，日本半導體設備製造業者，以後不管把機台賣到全球哪個角落，都需要有出口許可才可以。

日本政府指出，自己正在盡一個身為技術大國的責任，對世界和平以及國際穩定做出貢獻。同時，也要阻止高端技術被使用於軍事用途上。日本這個將於7月開始執行的半導體出口禁令，粗估約10幾家日企的營運恐怕受到影響，像是Nikon以及東京威力科創（Tokyo Electron）等。

專家學者認為，日本的這項決定不意外。因為美國想要對付中國大陸時，常常自己先登高一呼，日本隨後就會跟進。早在去年10月，曾以擔憂解放軍將壯大為由的美國，就已限制出口中國大陸晶片生產機台，意圖全面扼殺大陸先進晶片未來的發展性。

元月時，日本與荷蘭同意選邊站，加入美國這個劍指中國大陸的半導體禁售陣營中。相較於另個半導體生產設備大國荷蘭，日本上述的禁售令出台時間，算是比較晚一點。