天后王菲前夫李亞鵬去年宣布和世界小姐出身的海哈金喜結婚並生下一女，最近夫妻倆合體慶祝女兒周歲後又各奔東西，海哈金喜帶著女兒回老家生活，李亞鵬則在各地忙工作，兩人近日上演「暫分居」的生活，而有網友在女方的社群網站酸她「想不通你為什麼看上李亞鵬？」海哈金喜也回應了。

1990年出生的海哈金喜老家在四川省涼山，身為彝族美女的她畢業於中央戲劇學院，曾演出電視劇《謊言背後》、《那年花開月正圓》，2020年她被拍到與李亞鵬約會交往，去年兩人生下愛的結晶，近日兩人拍片慶祝女兒一歲生日，李亞鵬公開將女兒取名為「李夏」主因，「夏也不光是夏天的意思，也有華夏的意思」。

海哈金喜近日帶女兒回老家生活。（圖／翻攝自新浪娛樂）

聞此，海哈金喜更進一步說：「你（李亞鵬）是在夢裡喊出這個名字的，是不是沒有人相信？」而有眼尖網友好奇，取名李夏是否和前妻王菲有關，由於王菲15歲前因為跟媽媽姓，舊名正好叫夏林，反問：「一個春天生的小孩叫『夏』，是為了紀念她是在夏天懷上的？還是為了紀念一個曾叫夏林的人？」

海哈金喜回應酸民。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

最近海哈金喜帶女兒母女兩人回到老家生活，沒看到李亞鵬出面送妻女回家，而海哈金喜曬出許多開箱的影片，可見她這次打算返回老家Long Stay，李亞鵬27日則現身杭州西湖，擔任茶類飲品的形象大使，夫妻倆決定暫時分開生活，一人忙賺奶粉錢、一人照顧女兒，有人問海哈金喜身上T恤是什麼品牌？她回應：「鵬哥牌」，意指是李亞鵬的舊衣服，有人諷刺說：「想不通你為什麼會看上李亞鵬，年齡差那麼多...」，她回應：「想不通就別想了，歇歇...」。