西部沿海40天發現20浮屍，疑似遭人口販運偷渡來台，其中7名越南籍罹難者名列越南政府所提供欲偷渡來台的名單中。民眾黨立法院黨團立法委員陳琬惠、副總召賴香伶今（31）日召開記者會，呼籲政府簡化合法聘僱流程，避免移工尋求非法管道偷渡，同時改善移工的勞動權益，也能更有效解決失聯移工的問題。

陳琬惠表示，前有柬埔寨仲介誘騙台灣人出國，囚禁逼迫從事詐騙，甚至摘取器官；現有20具浮屍疑似遭人口販運偷渡來台，雖然內政部長林右昌稱其中9位台人皆為落海或輕生，不過另外7名越南籍死者，名列越南政府欲偷渡來台的名單當中，台灣「既輸出又輸入」，成為人口販運天堂。此外，也要考量可能是地下航線的問題，有些外籍配偶及失聯移工會透過非正規的航線出海，發生船難而罹難，呼籲政府應儘快調查，掌握相關情報。

陳琬惠指出，即使美國在台協會《2022年人口販運問題報告》將台灣列為積極打擊人蛇的「第一列」（Tier 1），政府也不該沾沾自喜，從現況來看，台灣正規入國管道已經出現瑕疵，仲介費、服務費、招聘費與押金等各種名目費用層層剝削，令移工無法負擔，只好轉由非法管道。相關單位必須完善法規，根除巧令名目的收費情形，直接與移工母國合作、協調契約內容，同時加強查緝國內人口販運，才能杜絕歪風。

陳琬惠直言，翻開現行《人口販運防制法》，犯行與罰則有許多不合理之處，刑期平均多在3、5、7年以下，摘取器官併科罰金700萬元以下，然而一顆腎黑市價格高達20萬美元，相當於新台幣600多萬元，當然會有人鋌而走險。人口販運應加大罰則，對於整個「產業鏈」施以重罰，達到遏止作用。

賴香伶指出，人口販運集團丟包偷渡客的情況並非首例，過去曾有台籍漁船要求36名偷渡客在恆春外海跳船搶灘，她對逝去的生命深表遺憾，然而還有其他「偷渡進行式」正在發生，他們可能成為台灣非法勞工黑市的一部分，政府不能掉以輕心，必須正視並警惕。

賴香伶表示，根據移民署統計，截至2022年底全台失聯移工超過8萬人。為鼓勵失聯移工主動到案，政府實施「擴大逾期停留外來人口自行到案專案」免除強制收容、罰款減至2000元，鼓勵失聯移工主動到案，林右昌部長自豪專案成效不錯，明顯是在用錯誤的方法解決正確的問題。失業或找不到工作的移工為了賺取生活費，以及龐大仲介費的壓力之下，只會從事非法勞動，不會為了節省罰款主動選擇被遣返。

賴香伶直言，近日《入出國及移民法》修正草案正在立法院內政委員會審查，其中院版第74條之1希望提高罰鍰以嚇阻失聯移工持續增長的問題，這種作法無法根治移工政策背後的結構性問題，反而會加劇移工的不利處境，高額仲介費用的層層剝削，必須透過制度改革、提高移工權益保障及簡化合法聘僱流程等一系列措施，才能為外籍移工創造一個更公平、更有尊嚴的工作環境。

民眾黨團呼籲，政府不該再窮忙，重罰之外也應完善相關法律漏洞，直接與移工母國合作協調契約內容，簡化直接聘僱流程等，減少剝削的可能，同時保障移工權益，才能治標也治本。