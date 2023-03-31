66歲的資深藝人小亮哥在演藝圈活躍數十年，與老婆林姿佑是公認的模範夫妻。林姿佑日前上《聚焦2.0》節目爆料小亮哥曾因重度菸癮，飽受肺氣腫所苦，只要遇上天氣變天就狂咳；一感冒就肺炎，嚴重時必須坐著才能夠入睡，回想當時小亮哥的身體狀況，林姿佑直呼：「若他再不戒菸就沒命。」

林姿佑爆料丈夫是老菸槍，曾飽受肺氣腫之苦。（年代新聞提供）

林姿佑爆料老公小亮哥是老菸槍，直指他16歲就「領菸牌」，愛抽菸的他曾投資雪茄館，菸齡長達36年，每天總是菸不離身。小亮哥50歲時因抽菸引發肺氣腫發作，當時只要碰上換季或溫差大，吹到風就會咳個不停，只要感冒，就會惡化成肺炎住院，吃藥也無明顯好轉。林姿佑形容就像是「快把肺咳出來」般煎熬，一旦躺下就咳嗽；咳起來就喘，最高紀錄曾經肺氣腫、肺炎反覆發作長達1年。

小亮哥決心不當「癮君子」，戒菸初期晚上到公園跑步，不料因住家附近施工，反而吸入過多的髒空氣，回家喘咳更嚴重。林姿佑直指小亮哥在戶外運動，簡直是把肺當作空氣清淨機，最終只好買跑步機在家訓練，並擺放多台空氣清淨機在床邊、客廳，連拜拜都改用環保電子香、環保蠟燭。

如今小亮哥已成功戒菸14年，但林姿佑表示，偶爾聽到咳嗽聲還是會擔心，可見夫妻倆鶼鰈情深。該集將於明（4／1）晚間8點在年代新聞50頻道播出。

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