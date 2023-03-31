工研院鏈結國際最大永續城市非政府組織-地方發展永續理事會（Local Governments for Sustainability；ICLEI）及國際氣候發展智庫（International Climate Development Institute；ICDI）於高雄智慧永續城市高峰論壇暨ICLEI會員大會上簽署合作備忘錄（MOU），將共同推動「地方能源治理指引與自評系統（Local Energy Governance Rating System；LEGRS）」，並透過促進產業發展、加速能源轉型及建構地方能源治理能力三大方向，加速全球地方政府永續能源發展。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，面對城市大量消耗能源的問題，需要各種執行策略指引地方政府投入如能源基礎設施、住宅建築政策、商業建築政策等改善細項，因此可透過LEGRS的評定機制，斷定城市處於何種階段，有哪些方向可進行改進。地方城市導入LEGRS後，工研院還可持續提供淨零專業技術解決方案，如綠能佈建、能源效率提升、智慧電網、碳捕捉技術利用與儲存及能源政策諮詢等，全方位服務城市推展淨零轉型所需，幫助城市實現淨零排放。

ICLEI國際秘書長Gino Van Begin提到，ICLEI後續規劃結合相關國際專案、培力工作或試行方案等策略，將借重工研院在全球能源轉型技術與解方知識的支持，以ICLEI KCC為聯絡中心（focal point），共同落實地方政府承諾的能源目標。

ICDI執行長趙恭岳則期待，三方簽署合作備忘錄後，透過各組織專業分工進一步協助地方政府應用LEGRS，並在地化推展能源轉型，以接軌國際永續城市倡議，共同落實永續發展目標。

LEGRS歸納過去城市能源轉型推動經驗，提供完整的地方政府檢核自身能源轉型推動的工具，內容包含6大構面共32項指標，引導地方政府建置與維持能源治理運作，每項指標同時提供達標需完成的相關要求，及可參照的國際標準，引導地方政府持續投入資源以利長期實現能源轉型之目標。