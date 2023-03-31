搶在連假前公布新消息，GoShare將前進南投日月潭與宜蘭礁溪，以全新產品線GoShare for Hotel方案拓展觀光市場，把便利的電動機車共享體驗帶入飯店，服務版圖擴大之餘，同時也打造有感的永續旅遊。

GoShare for Hotel首發陣容即囊括頂級五星度假飯店雲品溫泉酒店及礁溪寒沐酒店，自4月1日起陸續為房客提供期間限定的共享電動機車租借服務，大幅提升移動便利性，更輕鬆抵達周邊景點。

在淨零轉型的全球共識下，觀光業積極投入低碳旅遊，保護自然人文資源、並兼顧旅客遊憩需求與經濟成長。伴隨疫後出遊熱潮，注重環境友善和探索在地文化的新型態旅遊更是發展趨勢。透過GoShare創新且完整的移動解決方案，電動機車成為輕旅行最理想的綠色交通工具，消費者在下榻的飯店即可隨時借還，盡情打卡熱門景緻；同時拓寬旅宿業者的服務內容，強化永續競爭力、帶動產業革新。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示，4年來，GoShare攜手志同道合的產業夥伴推出多元跨界服務，已成為驅動企業數位創新和永續轉型的重要推手。從企業員工騎乘GoShare完成通勤差旅，到GoShare成為住宅和商辦公設、填補社區短程接駁空白，電動機車持續深入日常生活各個面向，更協助企業進一步發揮綠色影響力。

GoShare for Hotel方案採用Gogoro VIVA MIX Belt車款，以深藍色外觀現身，車身帶有GoShare for Hotel標示。（GoShare提供）

只要持有台新Gogoro Rewards聯名卡，就有機會暢享Gogoro Vacation五星假期。（GoShare提供）

4月1日起至10月31日，GoShare for Hotel方案將陸續於雲品溫泉酒店日月潭、礁溪寒沐酒店啟動，住客將免費享受GoShare騎乘體驗，飽覽湖光山色美景與獨特風土人情。服務內容包括：飯店專屬的Gogoro智慧電動機車車隊，採用Gogoro VIVA MIX Belt車款，以深藍色外觀現身，車身帶有GoShare for Hotel標示。住客使用GoShare App在飯店獨有的營運範圍內借還車輛，自由安排行程。飯店擁有專屬的服務管理平台，可透過GoShare的管理系統，由飯店統一控管用車權限與紀錄。

此外，只要持有台新Gogoro Rewards聯名卡，就有機會暢享Gogoro Vacation五星假期，免費入住雲品溫泉酒店日月潭、礁溪寒沐酒店、高雄洲際酒店、或台北文華東方酒店，自4月1日起連續365天、每天釋出一間豪華客房。凡台新Gogoro Rewards聯名卡用戶均可至「Gogoro Vacation」官網登記次月希望的入住日期，每人每次最多登記5天。於每月指定期間刷卡消費金額達1萬元（含）以上，次月中獎機率再翻十倍。