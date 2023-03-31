前總統馬英九訪問大陸，30日會見國台辦主任宋濤，重申九二共識，不過行政院長陳建仁批評，馬英九確實講了很多次九二共識，但大陸已經定調九二共識是一個中國，而且是一國兩制，對此，國民黨立委陳玉珍批評，馬總統昨跟宋濤會面，強調一中各表，不知道為什麼陳建仁受訪還一直說九二共識是中國領導人習近平所說的一個中國，到底陳建仁是哪國的行政院長。

陳玉珍認為，馬總統沒有失言，昨天在跟宋濤會面過程，特別詮釋九二共識，整個背景「一中各表」，一中我們認為是中華民國，大陸認為一中是中華人民共和國，馬英九在大陸官員面前說出這麼完整一段話，為何陳建仁接受訪問的時候，一直在說九二共識是習近平所說的一個中國。

陳玉珍指出，明明馬總統已經這樣說，為什麼一直要去聽習近平的，不聽馬英九，而去認同習近平說的，到底陳建仁是哪一國？馬英九已經說九二共識是一個中國各自表述，怎麼會去認同習近平的說法，我們的行政院長怎麼沒有認同前元首所說的話，民進黨為了選舉已經讓她無言了。