演員小薰（黃瀞怡）4年前因電影《寒單》與鄭人碩擦出愛火，雖然兩人交往期間頻頻傳出情變，但她日前表示「不要被誤導」，撇清分手消息。而小薰近日分享了多張婚紗照，秀出美背和蠻腰，辣翻網友直誇「太美了」。

小薰近日拍攝婚紗雜誌，也在社群平台貼出多張照片，寫下：「長髮的浪漫情懷～配上魚尾婚紗，對於身材極度沒自信的我，這樣應該給過吧！」只見她身穿白紗，露出甜美笑容，秀出酥胸和蠻腰，讓網友大讚，「根本就是仙女」、「好美啊」、「這麼美都沒自信了，那我該怎麼辦」

不過小薰近來狀況連連，狂吐加上全身無力，到醫院打完點滴才撐過一整天拍攝。據《三立新聞網》報導，小薰經紀人表示當時因為錯估天氣，穿得太單薄，加上那陣子工作太疲勞，才會病倒，但已漸漸康復。而小薰日前也在訪問中提到，前陣子拍戲常感到頭痛，吃了好幾種止痛藥都好不了，於是今年打算放慢腳步，順便好好照顧身體。

此外，小薰也被問到對婚禮的想像，她除了希望可以簡單一點，更透露想穿著白紗在戶外舉行證婚儀式，接著換上泰雅族族服與親友同樂，如此一來便是心目中最棒的婚禮環節。