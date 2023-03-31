高雄水情轉橙燈，為了穩定產業用水，高市府經發局30日與台水公司、經濟部工業區、科技產業園區、科學園區與轄管產業園區等10個園區服務中心及進駐廠商，在小港臨海工業區啟動水車演練，並向園區廠商說明臨時購水及取水流程，維持產業正常營運。

經發局表示，高雄市中央列管每月用水超過千度的大戶共有864戶，目前已啟動減量供水10％措施，將於1周後派員巡查是否有超量情形，若超量者第1次開具勸導單，第2次與地方政府會同執行鉛封減供措施。

此外，列管222戶泳池、洗車、三溫暖、水療或非急需用水者比照辦理，並敦勸學校、大樓泳池及公部門列管的加油站洗車能自主暫停服務。

台水公司指出，目前小港臨海工業區取水時間為每日上午8時至下午5時，中午12時至下午1時休息，業者若需取水，需填列臨時取水證明單（自行上網下載或臨櫃），再至營業所臨櫃繳費開立臨時取水證明單，約定取水時間後到指定取水點取水。

經發局強調，市府聯合經濟部工業區、科技產業園區與科學園區產業園區，透過節水多元宣導及廠商自主節水措施，目前整體節水成效已超越中央訂定轄管產業園區自主節水10％目標，更積極與水公司協調水車取水，以及鉛封流程標準化，盼降產業經濟的衝擊，共度旱象難關。