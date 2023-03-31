「全民共享普發現金」3／22開放登記，財政部表示，4／5前辦理登記入帳之民眾，款項將於4／6連假過後開始陸續入帳，不過許多民眾今天（3／31）一早都收到6000元入帳通知，大讚「太有效率！」

一名女網友在臉書「爆怨公社」社團貼出帳戶明細，今日轉入6000元，並顯示「全民共享發現金」；她驚呼「效率太快了喔！」

網友出示入帳截圖。（翻攝爆怨公社）

許多網友看到此訊息立刻打開APP查帳，並表示「還沒入帳，第一天就登記了」、「我第一天登記的也還沒」、「你什麼時候登記的啊？好快」、「4／6號才開始發不是嗎？」少數網友也收到6000元，「我的也入帳了，但我沒什麼特殊身分。」

原PO事後發現，在今天搶先領到6000元的網友，都是登記在王道銀行，「真不愧是王道」。

財政部指出，4／5前辦理登記入帳之民眾，款項將於4／6起陸續入帳；4／6以後辦理登記入帳之民眾，款項原則於2個工作日內入帳。民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」。