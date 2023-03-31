桃園市觀音區某私人公司涉嫌收受並偷排強酸廢液，波及桃、苗、中3縣市，台中地檢署從清水汙染點溯源清查，歷經長達半年蒐證、搜索，專案人員甚至徒步溯溪，追查到苗栗中港溪3公里河床遭強酸染紅一片，台中檢方除依廢清法起訴林、施、陳姓司機老闆等相關10人，並向林、施向法院聲請財產扣押裁定獲准共5659萬餘元。

檢警指出，該公司合法收受工廠產出之廢酸洗液後，為節省成本而未依規定於再利用過程添加化學原料反應，處理該等廢液，即委託施姓掮客非法清運該廢液，施嫌再仲介運輸陳姓業者，並雇傭槽車司機將廢酸洗液載運至桃園市新屋區、苗栗縣三灣鄉、台中市清水區、大里區及彰化縣大城鄉等地，以挖洞傾倒注入於土地或直接漫流於地面等方式非法棄置高達100餘車次。

台中地檢署指出，強酸廢液棄置地點橫跨4縣市區域之農地、露營區、竹林及公墓，其中苗栗縣三灣鄉中港溪甚至因廢酸洗液滲透土壤，溢流至河床，遭污染之河床綿延超過1公里。檢察官陳祥薇為免相關人等滅證串供，起訴林姓負責人、施姓掮客、陳姓業者等人並聲請羈押獲准。

檢方說，2022年10月間循線發現雇傭槽車李姓司機涉案，2023今年1月間再查邱姓司機向檢警指認強酸廢液傾倒點，檢警追查，地點波及桃園市新屋區、苗栗縣三灣區，及台中市大里區等。2023年2月，檢警第二次搜索，再查獲楊姓司機到案，依廢棄物清理法等起訴公司負責人、司機等計10人。

檢警沿著苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，往上游徒步溯溪3公里始查獲非法棄置地點，並發現中港溪之河川已經傾倒之廢酸洗液染紅約3 公里長，污染甚為嚴重。

檢警另針對案情抽絲剝繭、大數據資料分析及開挖採樣後，終突破相關涉案人之心防。查扣涉案挖土機、槽車各1台、不實原物料使用量等資料，不法利得超過8000萬元。

經檢察官複訊後向地院聲請羈押被告陳姓雇傭槽車車主禁見獲准，另被告陳姓土地承租人具保5萬元並限制住居，被告李姓司機則限制住居。

台中地檢指出，該公司犯行橫跨3縣市，污染範圍廣，且傾倒之廢棄物為具腐蝕性之強酸，污染地下水、河川及土壤 等環境，情節及惡性均屬重大。呼籲環保犯罪集團切勿心存 僥倖，針對任何破壞生態環境之不法行為，將迅速、嚴厲偵辦，決不寬貸，以維護生態之永續，捍衛國土之完整。