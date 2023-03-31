聊天機器人ChatGPT去年11月推出後，被視為將對高等、中小學教育現場造成衝擊，台南市長黃偉哲率全國之先，要求教育局著手研發ChatGPT教學模組，輔助師生進行程式撰寫、英語學習、藝文創作及相關學科輔助教學，「與其把它視為洪水猛獸，不如因勢利導」。

下周就是兒童節，黃偉哲今天在永福國小宣布，台南將率先開發ChatGPT教學模組，南市府教育局指出，預計將先選定幾所重點學校與班級試行，「與其禁絕，不如好好引導學生學習」。

黃偉哲表示，台南坐擁南科及沙崙智慧園區，是一座科技新都，有必要善用ChatGPT或其他大型語言模型，作為輔助學生有效學習的工具，同時也提醒教育工作者，善用ChatGPT的優勢功能時，也要留意可能存在的負面影響，引導學生正確使用並發揮人工智慧的效能。

黃偉哲說，去年底ChatGPT問世，瞬間風靡全球，估計全世界在ChatGPT註冊下載超過7億，ChatGPT問世之後，運用端超出許多科學家及一般人的想像，所以台南市將在國中、國小、高中這一端，讓ChatGPT成為學生跟老師的朋友、而不是敵人，引導學生運用ChatGPT幫助學習，而不是幫忙寫作業或報告，尤其當某些地區嚴格禁止使用ChatGPT時，台南希望順應AI時代來臨，透過教育團隊努力，成為全國第一個開發ChatGPT教學模組的城市。

教育局指出，目前已初步應用於「程式語言教學」，協助學生撰寫程式時，運用ChatGPT輔助學習，其次亦可應用在「劇本故事的產出」，透過ChatGPT進行師生共同創作，此外也可應用ChatGPT進行「英語對話及寫作練習」。

教育局長鄭新輝表示，未來教育局將持續透過資訊中心、數位學習推動辦公室、新課綱辦公室以及重點學校第一線老師共同研發，將ChatGPT或其他大型語言模型工具，適切導入數位學習平台，做為輔助學生學習的工具，強化學生自主學習或同儕學習的效果，也能透過ChatGPT使用特性，提升孩子思考能力。