恆生科技股指數目前漲0.7%，比亞迪電子漲逾7%，漲幅最大；其次為京東集團漲逾6%。海爾智家跌近7%，表現最疲弱。

阿里巴巴漲3.4%，其在美國上市股票隔夜上漲3.5%。媒體報導該中國網路與電商巨頭旗下物流部門已經與銀行展開在香港IPO上市的準備工作。

京東在美掛牌股票隔夜大漲7.8%，並創下3月8日來新高。該中國電商平台擬拆離京東工業和京東產發於香港獨立上市。

中遠海控逆勢下跌逾5%，其去年獲利成長23%，但貨運量下跌9.3%。