P. LEAGUE+ 在31日公布2022-23球季將會頒發的年度獎項，預計將會有22個獎項讓球員、教練及球團工作人員角逐，而球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽27場（新人王為例行賽最少出賽20場、若為DNP則不計出賽場次），以及該球員若於賽季間效力於台灣其他任一聯盟則免除資格。另外，由於本季比賽好球不斷，將新增「年度Highlight」獎項讓球迷票選決定本季令人印象深刻的精采好球。

PLG 2022-23球季年度獎項，將會採下列幾種方式產生：

球員攻守數據決定 –

● 年度數據獎項

得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王 (資格–例行賽出賽至少27場)

籃球記者票選 + 球迷票選決定 –

● 年度MVP

（For非洋將，資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度洋將

（資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度主場

● 年度穿著

籃球記者票選決定 –

● 年度第六人

（資格–例行賽出賽至少27場，替補出賽比例75%）

● 年度新人王

（資格–經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽，具備以上任一條件且例行賽出賽至少20場）

● 年度防守球員

（資格–例行賽出賽至少27場）

● 年度防守第一隊

（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將，前3後2 or 前2後3）

● 年度第一隊

（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將）

● 年度第二隊

（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將）

● 年度教練

● 年度進步

（資格–上季已經參加P. LEAGUE+ 且例行賽出賽至少27場）

球迷票選決定 –

● 年度人氣王

● 年度啦啦隊

● 年度Highlight（新增）

籃球記者票選 + 各隊GM票選決定 –

● 年度GM

聯盟及球團相關工作人員票選決定 –

● 年度金哨