P. LEAGUE+ 在31日公布2022-23球季將會頒發的年度獎項，預計將會有22個獎項讓球員、教練及球團工作人員角逐，而球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽27場（新人王為例行賽最少出賽20場、若為DNP則不計出賽場次），以及該球員若於賽季間效力於台灣其他任一聯盟則免除資格。另外，由於本季比賽好球不斷，將新增「年度Highlight」獎項讓球迷票選決定本季令人印象深刻的精采好球。
PLG 2022-23球季年度獎項，將會採下列幾種方式產生：
球員攻守數據決定 –
● 年度數據獎項
得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王 (資格–例行賽出賽至少27場)
籃球記者票選 + 球迷票選決定 –
● 年度MVP
（For非洋將，資格–例行賽出賽至少27場）
● 年度洋將
（資格–例行賽出賽至少27場）
● 年度主場
● 年度穿著
籃球記者票選決定 –
● 年度第六人
（資格–例行賽出賽至少27場，替補出賽比例75%）
● 年度新人王
（資格–經PLG新人選秀會之入選及落選球員 或 PLG認定之自由球員且僅參與過國內外學生籃球聯賽，具備以上任一條件且例行賽出賽至少20場）
● 年度防守球員
（資格–例行賽出賽至少27場）
● 年度防守第一隊
（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將，前3後2 or 前2後3）
● 年度第一隊
（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將）
● 年度第二隊
（資格–例行賽出賽至少27場，最多只能選1名洋將）
● 年度教練
● 年度進步
（資格–上季已經參加P. LEAGUE+ 且例行賽出賽至少27場）
球迷票選決定 –
● 年度人氣王
● 年度啦啦隊
● 年度Highlight（新增）
籃球記者票選 + 各隊GM票選決定 –
● 年度GM
聯盟及球團相關工作人員票選決定 –
● 年度金哨
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