從去年底開始，ChatGPT對全球帶來巨大影響與話題，讓人工智慧（AI）發展帶出更多期待。小i集團董事局主席兼首席執行官袁輝3月31日表示，雖然ChatGPT從本質來看還不具備人類期待的顛覆性科技，但從產業變革升級來看已是顛覆性創新，未來所有行業都會被刷新甚至重塑，降本增效的加速鍵已經按下。他更看好AI朝向AGI（通用人工智慧）演變的「基點」會在20年內看到。

袁輝指出，過去的工業革命都是在某個領域、地區，先由某一國家主導，但如今AI已沒有國家邊界。因此ChatGPT的出現將促使未來5到10年的AI技術紅利，進入到巨大的應用紅利變現期。

博鰲論壇3月31日召開分論壇「人工智慧賦能美好生活」。與會的華為雲人工智慧領域首席科學家田奇認為，AI技術迎來一波爆發，在通用性和對社會影響廣泛，遠超過所謂的「iPhone時刻」。同時ChatGPT讓他看到AGI出現曙光。他也引述最近微軟發表的150頁文章，認為GPT-4已成為AGI的一個早期版本。

但包含ChatGPT等AI應用要進入到生活與產業應用，還有許多技術問題與倫理問題待解。田奇表示，從國家政策層面應該發布相關政策防止被濫用與數據隱私安全，同時建立訓練模型時，也要如何避免數據偏見。

袁輝認為ChatGPT等應用未來有3個關鍵挑戰，第一個是「可控」，意識形態、倫理道德要能控制、否則將極度不安全；第二如跟行業結合必須「可定制」，針對個別行業提供不同專業需求。第三個是「可交付」，技術上要改善，否則沒有公司能承受一年幾十億美金的成本投入，可喜的是該趨勢已經存在了。

另有趣的是，近日特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與眾多專家連署表態，因擔心AI可能的社會風險，呼籲相關企業停止訓練半年。但上述專家以及與會的平安銀行行長特別助理蔡新發、清華大學公共管理學院院長朱旭峰等4人全數回應「不會簽名」。