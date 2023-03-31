工藝家蔡政宏以陶板層層堆疊出夢幻般的超現實世界，創作作品「天際線」，也獲選台灣工藝競賽2等獎。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

台灣工藝研究發展中心舉行第1屆「台灣工藝獎」，即日起至5月31日中午12時止開放徵件。（台灣工藝中心提供／楊靜茹南投傳真）

國立台灣工藝研究發展中心為了肯定與鼓勵工藝人才，舉行第1屆「台灣工藝獎」，即日起至5月31日中午12時止開放徵件。工藝中心主任張仁吉說，台灣工藝獎創作獎一等獎獎金高達100萬元，得獎者列為中心優先扶植對象，協作者也有機會獲協作獎，期許建構工藝人才的培育支持系統。

台灣工藝中心指出，中心辦理「台灣工藝競賽」長達28年，為了呼應當代思潮的革新性觀點，鼓勵多元創作、倡議協作參與，幫工藝人才打造更寬闊的舞台，並呈現台灣工藝與時俱進的轉折面貌，因此將競賽轉型為第一屆的「台灣工藝獎」，除了「創作獎」，另增加「協作獎」，讓大眾看見工藝生態系中默默耕耘的每一個支援端。

張仁吉表示，「創作獎」徵求表現自然或循環材質、工藝技法、造型意義或跨域應用，表達獨特精神理念、時代趨勢和議題之工藝創作物件，盼首屆以自然、循環、永續為主要訴求，透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰，元面向探討永續趨勢。「協作獎」則獎勵提供良好創作環境或資源的協力者。

「創作獎」一等獎獎金高達100萬元、二等獎70萬元、三等獎60萬元，另有佳作6名、入選若干名，其中一至三等獎得獎作品由台灣工藝中心優先收藏；而特別獎若干名，獎金也有50萬元，作品由冠名贊助單位優先購藏。得獎者優先推介參與國際競賽、國際駐村、國內外展會等活動，並幫忙推介、行銷及經紀合約。

張仁吉指出，「台灣工藝獎」是國內綜合型工藝獎項的最高規格，讓優異創作者上擂台一較高下，得獎者不僅獲得榮譽激勵，尚後續創作的實質支持，期望透過透過這個平台支撐工藝人才培育，展現工藝創新觀念和協作共好、共創、共融的公共化趨勢，盼更多人參與，共創台灣工藝生態系的良善循環與永續發展。