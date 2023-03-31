前總統馬英九昨晚會晤國台辦主任宋濤，宋濤轉達中共總書記習近平「兩岸一家親，要和平、要發展、要交流」，馬英九則強調「九二共識」，並稱兩岸都是炎黃子孫，一定要維持交流，共同合作，避免衝突才有更安全、美好未來。對此，高雄市長陳其邁指出，他是中華民國台灣高雄市長，有機會在國際場合，表達作為一個自由民主國家，而且是過去台灣民主運動美麗島事件發生地的市長「會堅定表達他的立場」。

馬英九27日前往大陸祭祖，昨晚6時許與宋濤在湖北省武漢市東胡賓館會晤，宋濤轉達習近平問候以及「兩岸一家親，要和平、要發展、要交流」，馬英九則強調九二共識，並稱兩岸都是炎黃子孫，唇齒相依、情感共通，一定要維持交流和共同合作，盡一切可能避免衝突，致力振興中華，才能讓彼此有更安全、美好的未來。

對於馬英九言論，陳其邁今日上午出席活動時，表示他是高雄市長，是中華民國台灣高雄市長，假如有機會在國際場合或者是在不同的場合，他能夠表達作為一個自由民主國家，而且是過去台灣民主運動美麗島事件發生地的市長，「會堅定表達他的立場」。