季節交替，梅雨來襲。在多雨且潮濕時節，台灣奧迪推出 「2023雨天安心遊 健檢活動」，自4月1日至5月6日，車主預約回廠維修或保養即享免費行車安全檢查，及享有保養零配件、品牌精品等多項優惠。

台灣奧迪售後服務處長Andrew Doyle表示，天氣變化對於行車安全擁有舉足輕重的影響，因應台灣氣候多雨，台灣奧迪因地制宜，在雨季開始前推出健診活動，給予Audi車主與乘員如家人般的貼心守護，持續提升顧客愉悅體驗是我們的目標及使命。