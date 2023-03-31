台中市某高中資優班疑性騷擾案，教育局表示，如有違法，嚴懲重辦。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市31日再爆30年前某公立高中資優班老師疑性騷擾案，台中市教育局指出，學校2022年9月召開性別平等教育委員會並組成調查小組，調查結果3案性騷擾成立，教育局對於任一時間發生的性平事件，均要求學校必須依規審辦，待該校調查報告送至教育局，將嚴加檢核整案調查過程與程序是否合乎規定，若有任何新事證也將督促學校務必詳加調查，不排除啟動普查，如有違法，嚴懲重辦。

教育局指出，針對台中某高中退休某師性騷擾案，3位陳情人2022年8月向學校投訴，事發於1997年至2002年改隸前的某國立高中時期，學校2022年9月召開性別平等教育委員會並組成調查小組，調查結果3案性騷擾成立。

教育局指出，有關人本基金會要求普查此案，教育局曾於111年11月30日請學校依性別平等教育法相關規定辦理，學校性平會決議不做普查，普查需由學校依規提性別平等教育委員會討論，教育局本著勿枉勿縱原則，將進一步要求學校嚴加辦理。至於該師於2007-2008年及2016-2022年兼職私立學校代理代課教師，經詢學校目前尚未接獲該師的校園性平案件。

教育局說明，去年黃姓校長因渉及性侵案件，依法規由教育局進行調查，且性侵案件屬刑法案件，教育局主動將該案移送法院偵辦；至於本案因被行為人是教師，依規由校方調查，校方性平會調查結果為性騷擾，屬告訴乃論，兩案情況不同。由於本案有2位被行為人對調查結果正提出申復中，後續當事人若不服申復結果，可再依規提起救濟，本案尚在救濟期間中，當事人可依規保障自身權益。

教育局強調，本案目前皆依相關法令程序辦理，至於人本記者會新聞稿提到「學校性平會以門牌整編、不易送達為由，決議不必普查？」，對於校方是否有行政怠惰等情形，教育局將進了解究辦，絕不容許因行政便利而造成任何疏漏。教育局指出，被行為人後續若需心理輔導諮商資源，學校將安排提供資源；因被行為人現已成年，如因各種因素不接受學校安排，教育局也可提供輔導諮商資源。

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