中華民國足球協會日前宣布停辦青年足球聯賽，引發基層球員及家長不滿，民進黨立委張廖萬堅、陳培瑜及劉世芳今（31）日召開記者會，與足球爸媽聯合應援團代表徐新媛共同呼籲體育署協調足協恢復辦理青年足球聯賽，持續壯大國內足球風氣。體育署副署長洪志昌承諾，今年恢復辦理沒有問題，未來會朝永續辦理的方向來規劃。

青年足球聯賽自2020年辦理至今已經三年，2022年U15、U18男女足合計有59支隊伍參加，屬於國內最具規模而且是唯一的青年足球聯賽。但足協日前於官網上公告2023年賽事規劃，宣布暫停辦理青年足球聯賽，引發各地球員及家長不滿，青年足球聯賽提供了孩子們在足球路程上有別於體育班的不同選擇，如今卻被足協一紙公告扼殺了未來的發展。

張廖萬堅表示，國內體育發展多以體育班為主，有別於歐美、日本的俱樂部形式，體育班制度不利於學生兼顧課業，因此多數家長不願意讓小孩投入體育運動，青年足球聯賽是在週末辦理，隔週一場，練習跟比賽都不會佔用上課時間，是少數國內能打破體育班、俱樂部藩籬的賽事，對於推動基層足球、擴大足球人才庫、促進運動產業發展的重要性不言而喻，如今足協貿然停辦，體育署應該出面協調，要求足協恢復辦理青年足球聯賽。

張廖萬堅補充，去年世足賽運彩銷售104億元，為運發基金帶來超過10億元的收入，現今足協卻以財務狀況、負債一億元為由停辦青年足球聯賽；呼籲體育署除了提供足協必要支持之外，同時也要強化足協的財政監督機制。

劉世芳表示，青年聯賽對於推展足球運動的效益與重要性不在話下，除要求體育署今年協助足協恢復賽事外，體育署應要求足協在六個月內提出財務改善計畫，確保足協的財務缺口得以逐漸好轉，維持青年足球聯賽恢復正常運作。

徐新媛批評，這次停辦比賽，不是足協財力不夠，是能力不夠。體育署要考慮足球發展不是只有學校，還有俱樂部，這才是健康的發展。如果能夠復賽，希望是永續經營的機制，而且可以受到公民參與及監督，對的事情就應該繼續持續。青年聯賽是足球文化重建的關鍵基礎，不要讓大人的不負責任，讓孩子的足球生涯只能停留在12歲。

體育署副署長洪志昌則回應，體育署找了會計師檢視，足協財務虧損將近1億元，已給予建議撙節支出。體育署也跟足協會溝通，稍後就會與參與青年聯賽的團體討論，並承諾今年復辦沒有問題，足協提出計畫，體育署會全力協助及支持，希望足協能與參與的團體達成共識，朝永續辦理的方式來處理。