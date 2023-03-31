高雄市為鼓勵民間建築物設置太陽光電，即日起至10月20日開辦太陽光電補助，種綠電賺綠金補助金額每峰瓩(Kw)從6000~1.2萬元不等，還有長達20年穩定躉售費用收入，同一申請人符合標準最高可領30萬。

高市祭出1,500萬補助提升光電產業經濟動能。(高雄市工務局提供)

高市氣候條件日照量充足，是發展太陽能光電最佳的區域，高市工務局局長楊欽富表示，為鼓勵偏遠地區建築物能設置太陽光電設備，特別加碼補助金額，每峰瓩補助1.2萬元；另為鼓勵危老重建改善居住環境、提升建築安全與生活品質，建築物依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請之對象，每峰瓩補助8000元。

高市工務局指出，補助金額每峰瓩(Kw)從6000~1.2萬元不等，由台電保證收購20年，每一申請案最高補助金額以20萬元為限，同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限，2023年度太陽光電總補助經費是1500萬元，公告補助期為即日起至112年10月20日止，依申請先後優先補助，經費用完就停止申請。

高市工務局以一般住家屋頂面積15坪為例，可設置6峰瓩（Kw）太陽光電板，整體設備系統與構造裝置費用約42萬元，依2023年太陽能發電產生電力1度電可賣給台電5.8952元，年收入約可達4萬5千元，領取補助金額是3萬6千元，預計回收年限為9年，剩下11年的發電為淨賺收入，相較無專業簽證之鐵棚違章，既有保障又可以種電賺綠金，也有長達20年穩定躉售費用收入。