中國對新冠疫情實施的嚴格限制措施沉重打擊經濟，去年經濟成長率僅3％，為自1979年改革開放以來最低。先機中國基金投資組合經理車強指出，隨著習近平第二任和第三任任期相關領導團隊交接，當局今年政策目標是至少實現5％的經濟成長率。

除了政策利多外，自去年12月防控政策大轉變以來，各種消費活動復甦正激勵中國經濟逐漸恢復。車強表示，實體銷售活動持續改善，預計3月網站交易總額（GMV）將有所增加，從投資組合中最大投資標的之一的阿里巴巴近期公布財報，總體表現仍符合市場預期。

對於市場向來擔憂中國經濟的三大風險，地緣政治、通膨和房地產業。車強分析，在地緣政治方面，目前的市場共識是，若關係保持冷淡或惡化，可能不會對市場產生巨大影響，相對的，任何緩解跡象都將對中國股市產生正面刺激。

車強認為，中國與大多數其他國家正處於非常不同位置，缺乏貨幣激勵及消費者更傾向儲蓄，相信通膨不太可能成為中國的重大問題。而房地產業貢獻中國GDP約三分之一，目前當局正專注在房地產業風險控制，因此信用事件的可能性已大幅降低。

先機中國基金產品經理廖伯修認為，對投資人來說，中國市場潛在高回報的前景仍在，但還是風險屬性較高的投資標的，短期仍有不確定因素可能衝擊市場，建議投資人仍須視自身風險承受度適度布局，避免過度重押單一國家或單一類型基金標的。