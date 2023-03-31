六福村的狒狒一臉好奇。（邱立雅攝）

農科院專家陳正文。（邱立雅攝）

台師大退休教授王穎。（邱立雅攝）

逃亡東非狒狒已死，但六福村後續管理問題仍未解決，林務局31日會同新竹縣府、相關領域專家前往福村動物園區視察，邀請農業科技研究院動物科技研究所所長陳正文以及台師大生科系退休教授王穎等人前來勘查，就現狀提出未來能否採AI辨識模型來清點狒狒，也從狒狒生活環境探討動物社會性紛擾。

現行清點動物數量大致分為3種分法，陳正文解釋，第1種為根據動物類型來估算或是抽樣，第2種為人力清點並在動物身上做記號，第3種為在動物身上做永久性記號或是施打晶片，知道動物身分或飼主身分。

但以六福村屬於動物園，不可能每天都把每隻動物抓來掃晶片，也無法驅趕動物至某一處清點，陳正文認為若用攝影機拍到所有狒狒影像，就有機會透過AI技術清點。過去國家高速網路算中心就有清點豬隻的AI模型，可以很精準清點數量，前提是須拍到所有動物，首要還是影像取得。

至於前述3種清點動物方法哪種最適用？陳正文表示，估算方法是大眾不能接受的，打晶片的目的也只是在逃脫時，可以得知動物來源。比較好的方式還是園方有機制每天獲取影像，藉由人跟AI模型，用機器來幫助人類一起一算。若能標出每一隻狒狒的樣貌跟位置，經過機器學習後，AI就有能力知道狒狒在哪裡。

若能取得影像，整個AI模型建置要多久時間？陳正文表示，若園方能盡速提供影像，至少得好幾個月才能完成。

「最難還是獲得影像。」陳正文表示，動物園區場域很大，中間若架設柱子跟攝影機，會擔心狒狒將攝影機摘下來，例外包括攝影機解析度、鏡頭長遠，也都是考慮的層面。若六福村有其他策略，也可跟國家高速網協做。

台師大生命科學系退秀教授王穎表示，此次前來勘查，是尋找哪個地方有逃脫的可能性，不過狒狒是社會性動物，會形成小家族、各有地盤，在視察的過程中發現環境範圍大，他建議六福村應建議更多樣性的環境，因為狒狒族群一旦擴大，會增加社會性紛擾，將可能有個體被迫逃離。

王穎指出，若有個體被迫逃離，將採不擇手段的方式，甚至可能發揮潛力就逃走了，目前看六福村設置的圍牆高度及電網，在一般狒狒未受壓迫的情況下是足夠有安全防護，但若狒狒受到一定程度衝擊，就會激發潛力逃亡。且不同個體變異性大、潛力差異也大，經營管理只能考慮平均行為，若考量變異狀況，成本花費更大。