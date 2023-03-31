普生表示，普研生技專注抗菌胜肽藥（AMP）開發及保健與醫美產品商轉化。普研評估規畫啟動P113抗菌胜肽藥於美國FDA三期臨床試驗，推進公司邁向下一個營運里程。

普研生技旗下oh care歐克威爾自有品牌P113+抗菌保健與醫美產品系列，上半年陸續推出抗菌紙巾、抗菌衛生棉、兒童電動牙刷、口腔清潔棒與口腔噴霧醫療器材等新品，持續拉高台灣、大陸、馬來西亞銷售動能。

普生指出，P113抗菌胜肽藥無過敏反應、高親膚性、無抗藥性，可廣泛抑制超過40種真菌與細菌生長（如白色念珠菌、耳念珠菌、大腸桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌等），已通過美國FDA新藥臨床二期（Phase IIb）實驗。

普生強調，今年營運將完善旗下精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域。

其中，子宮頸癌、HIV、C型肝炎等檢測試劑、新冠肺炎及流感快篩等精準檢測服務產品擴大全球接單，並拓展主打AIO（All in One）的新款全自動化核酸檢測設備、CellBioTM循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品等自有設備銷售業務等，搭配與富邦人壽合作，強化耕耘癌症篩檢商機。

oh care歐克威爾自有品牌除透過新產品、擴大通路布局，也深化與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品，逐步增加下單力道。