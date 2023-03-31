美國軍售我方在俄烏戰爭中攻無不克，有坦克殺手之稱的「標槍飛彈」400枚，原本預計在去年底交貨，但受到俄烏戰爭影響而延遲，軍方今天表示，將會在今年及明年各交給我方200枚，而42套發射器，已在去年底交付陸軍。

「標槍」反戰車飛彈採紅外線主動導引，具射後不理功能，能讓發射官兵躲避敵反擊；而「標槍」的戰防高爆彈頭（HEAT）與攻頂功能，則能從戰車裝甲相對脆弱的頂部攻擊，加強打擊效率。目前「標槍」已獲多國採購，除了曾在2003年伊拉克戰爭中大顯身手，也曾在阿富汗戰事期間，被美軍用於打擊塔利班的陣地與堡壘。

陸軍今年編列的重大建案預算，包含高效能反裝甲飛彈、標槍飛彈。高效能反裝甲飛彈，台美雙方已經敲定在2022、2024年分批運交拖式飛彈予台灣。其中2022年美將交運460枚拖式飛彈、改良式目標獲得系統46套、悍馬車46輛；2024年交運飛彈1240枚、改良式目標獲得系統54套、悍馬車54輛。

陸軍官員表示，美方至今只有交運發射器，飛彈要到今年才開始交貨，悍馬車也是今年交。

由於俄烏戰爭目前未見消退，烏克蘭對標槍飛彈需求能大，未來使否影響對我方供貨，還有待觀察。