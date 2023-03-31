取自推特

蔡英文總統今晚赴哈德遜研究所舉辦的活動發表演說，並獲頒「全球領導能力獎」，所長瓦特斯稱讚蔡英文，美國和世界各國都將她視為第一線捍衛民主之冠。哈德遜研究所也在官方推特表示，此獎表彰她深化台美關係所做的努力，以及維護自由開放印太地區的決心。

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美國哈德遜研究所今晚在紐約城中的巴克萊洲際酒店舉行「全球領導力獎晚會」，大門正對面馬路，再度集結紐約知青會、長樂南鄉聯合會等大陸旅美社團高舉五星旗和標語抗議。由於國安局長蔡明彥表示，陸方以每人一天200美元動員相關團體，現場抗議的民眾也高喊「愛國心無價，我們沒有領200美金」。

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不過蔡英文及與會者是由停車場側門進入，並未碰到抗議民眾，被問到是否刻意調整動線，總統府副祕書長張惇涵表示，從哪裡進出都尊重主辦方的規畫和安排。

哈德遜研究所所長瓦特斯頒發給蔡英文「全球領導力獎」後表示，幾年前就想頒發此獎給蔡總統，因為她的勇氣，以及為民主自由奮戰的領袖風範，美國及世界各國都視她為第一線捍衛民主之冠。

哈德遜研究所也在推特中表示，很榮幸向蔡總統頒發「全球領導力獎」，以表彰她深化台美關係所做的努力，以及維護自由開放印太地區的決心。

曾擔任英國國防部長Liam Fox高級特別顧問，現任哈德遜研究員的Luke Coffey在推特引述蔡英文的談話表示，台灣為烏克蘭提供1億美元的援助；曾是美國交通部官員的Brigham A. McCown指出，蔡英文關於自由、民主與國際法治的言論，響徹雲霄。